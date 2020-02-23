Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

— В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство, — отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость: «Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина».

Там также отметили, что для установления всех обстоятельств происшествия проводят первоочередные следственные действия, в частности назначили ряд экспертиз: судебно-медицинскую, комплексную молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и химическую.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, в доме экс-главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары под Киевом погиб предприниматель Сергей Старицкий. Инцидент произошел в селе Чайки.

Как выяснилось, Сергей Старицкий был бывшим руководителем телеканала «Интер», гендиректором телекомпании «Тонис» и одним из владельцев рекламного холдинга Atlantic group.