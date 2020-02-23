Во Франции ночью в субботу прекратили работу реактора №1 старейшей из действующих французских АЭС в Фессенхайме.

Об этом пишет AFP со ссылкой на компанию-оператора французских атомных станций EDF.

Первый реактор отключили в 2 часа ночи по местному времени. Полностью АЭС «Фессенхайм» будет остановлена 30 июня, с прекращением работы второго реактора. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 19 февраля.

Работы по выгрузке отработавшего ядерного топлива планируется завершить к лету 2023 года.

В офисе премьер-министра Франции называют закрытие АЭС «Фессенхайм» первым этапом в реализации новой энергетической стратегии. Правительство планирует снизить долю атомной энергетики в производстве электричества с 75% до 50% к 2035 году. В этих целях будут остановлены 14 из 58 французских ядерных реакторов.

АЭС «Фессенхайм» расположена в Эльзасе на востоке Франции. Это старейшая из действующих атомных электростанций в стране. Ее ввели в эксплуатацию в 1977 году. На ней действуют два реактора мощностью по 900 МВт каждый.

Напомним, что самая старая украинская АЭС в Чернобыле была выведена из эксплуатации в 2000 году в связи с катастрофой 1986 года. Среди действующих АЭС самой старой является Ровенская, где первый блок ввели к эксплуатацию в 1980 году.

Ранее на Южно-Украинской Атомной электростанции (АЭС) утром в субботу, 4 января, произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты.