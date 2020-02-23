Украинский боксер Денис Беринчик в Броварах успешно защитил свой титул WBO International. Украинец решением судей победил аргентинца Эктора Сармьенто.

Как сообщает УНИАН, украинский боксер появился на ринге в образе Халка под хит AC/DC и по дороге разбил несколько стеклянных препятствий.

Беринчик доминировал по ходу поединка и мог завершить его досрочной победой в восьмом раунде, но соперника спас В итоге украинец одержал победу единогласным решением судей. Это его тридцатая победа с 30 боев в профи-ринге.

В октябре Беринчик победил мексиканца Патрисио Лопеса Морено, таким образом защитив свой титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Напомним, ранее 8 февраля в киевском КВЦ «Парковый» состоялся бой, в котором украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян отстаивал пояс против венесуэльца Хосбера Переса.