Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сообщила, что депутатская комиссия согласовала выделение денег для закупки тест-полосок, при помощи которых контролируют уровень сахара в крови детям страдающим сахарным диабетом.

Об этом Виктория Москаленко рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале Нис-Тв.

— Мы обязательно поддержим детей, которые болеют сахарным диабетом первого типа. Наша комиссия приняла решение предоставить помощь этим детям в рамках программы, для людей, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. Порядка 10 тысяч 350 гривен на человека, для того чтобы закупить тест-полоски, которые контролируют уровень сахара в крови ребенка, - сказала Виктория Москаленко.

По ее словам, такие тест-полоски выделяются государством, если областное управление здравоохранения подает запрос.

— Были у нас вопросы и к облздраву, и к облгосадминистрации, почему этот вопрос не был поднят ранее? Родители ведь приходили с этими заявлениями. И почему только тогда, когда областной совет проголосовал программу поддержки детей, уже на эту программу появились еще обращения. Мы сразу сказали, мы за поддержку этих детей, но изначально та программа была для других целей. Мы никому не отказывали, мы наоборот сказали, правильно что вы пришли. Мы изучили ситуацию, мы выехали с депутатами и советниками в областную детскую больницу, поговорили с главным эндокринологом детским, еще до того, как на комиссию этот вопрос выносился Оказалось, что государство тоже закупает эти тест полоски, и государство предоставляет эти тест-полоски на область, если управление здравоохранения подает запрос на эти тест-полоски. Поэтому во-первых нужно разработать программу поддержки детей, которые болеют сахарным диабетом. Кроме того 110 заявлений было от родителей детей, которые проживают в Николаеве поэтому нужно чтобы городская власть тоже присоединилась, - сказала Виктория Москаленко.

Как известно, 17 февраля, на заседании комиссии депутаты областного совета отказались выделять деньги на покупку сенсоров, для измерения уровня глюкозы в крови детям больным сахарным диабетом. Как отметила Виктория Москаленко эти аппараты для измерения глюкозы в крови, в Украине не зарегистрированы.