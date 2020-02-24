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В воскресенье, 23 февраля, Турция и Пакистан объявили о временном закрытии границ с соседним Ираном из-за вспышки коронавируса в этой стране.
Об этом сообщает DW.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кока заявил, что автомобильное и железнодорожное сообщение с Ираном прекратят в этот день в 17:00 по местному времени, а воздушное сообщение из Ирана - в 20:00. При этом авиарейсы в Иран будут осуществлять и в дальнейшем.
— Мы решили временно закрыть границу после роста количества случаев в соседнем Иране, - цитирует главу турецкого министерства здравоохранения информагентство AFP. Такие меры Анкара приняла, по его словам, после консультаций с иранскими властями.
В Пакистане также сообщили о закрытии границы с Ираном.
— Мы закрыли нашу границу с Ираном из-за сообщения о коронавирусе, - заявили в администрации провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном.
Впоследствии о закрытии границы Армении с Ираном на две недели сообщил премьер-министр страны Никола Пашинян.
В Афганистане же заявили о приостановлении наземного и воздушного пассажирского сообщения с Ираном в обоих направлениях. На сегодня в Иране находятся миллионы афганских беженцев.
— Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса и защитить население, Афганистан прекращает все пассажирское сообщение (воздушное и наземное) до и из Ирана, - говорится в сообщении офиса Совета национальной безопасности Афганистана в соцсети Twitter.
О приостановлении авиационного сообщения с Ираном заявила и Грузия. Правительство страны из-за угрозы распространения коронавируса решило также усилить контроль на границах с соседними государствами.
Напомним, в Иране подтвердили уже восемь смертей от коронавируса, что является самым высоким показателем за пределами Китая.
Напомним, за прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии вызванной новым типом коронавируса умерли 96 человек.
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В воскресенье, 23 февраля, Турция и Пакистан объявили о временном закрытии границ с соседним Ираном из-за вспышки коронавируса в этой стране.
Об этом сообщает DW.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кока заявил, что автомобильное и железнодорожное сообщение с Ираном прекратят в этот день в 17:00 по местному времени, а воздушное сообщение из Ирана - в 20:00. При этом авиарейсы в Иран будут осуществлять и в дальнейшем.
— Мы решили временно закрыть границу после роста количества случаев в соседнем Иране, - цитирует главу турецкого министерства здравоохранения информагентство AFP. Такие меры Анкара приняла, по его словам, после консультаций с иранскими властями.
В Пакистане также сообщили о закрытии границы с Ираном.
— Мы закрыли нашу границу с Ираном из-за сообщения о коронавирусе, - заявили в администрации провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном.
Впоследствии о закрытии границы Армении с Ираном на две недели сообщил премьер-министр страны Никола Пашинян.
В Афганистане же заявили о приостановлении наземного и воздушного пассажирского сообщения с Ираном в обоих направлениях. На сегодня в Иране находятся миллионы афганских беженцев.
— Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса и защитить население, Афганистан прекращает все пассажирское сообщение (воздушное и наземное) до и из Ирана, - говорится в сообщении офиса Совета национальной безопасности Афганистана в соцсети Twitter.
О приостановлении авиационного сообщения с Ираном заявила и Грузия. Правительство страны из-за угрозы распространения коронавируса решило также усилить контроль на границах с соседними государствами.
Напомним, в Иране подтвердили уже восемь смертей от коронавируса, что является самым высоким показателем за пределами Китая.
Напомним, за прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии вызванной новым типом коронавируса умерли 96 человек.