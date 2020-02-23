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За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии вызванной новым типом коронавируса умерли 96 человек.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 82 человек, заразился 541.
Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели 64 тысячи 84 человека (в Ухане - 46 тысяч 201), скончалось 2 тысячи 346 зараженных (в Ухане - 1 тысяча 856 человек).
Из больниц после выздоровления в провинции выписаны 15 тысяч 300 человек, более 40 тысяч пока остаются в больницах, из них более 1 тысячи 840 человек в критическом состоянии.
Напомним, компания Samsung Electronics приняла решение закрыть завод по производству смартфонов в Южной Корее после того, как у одного из работников обнаружили коронавирус COVID-19.
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За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии вызванной новым типом коронавируса умерли 96 человек.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 82 человек, заразился 541.
Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели 64 тысячи 84 человека (в Ухане - 46 тысяч 201), скончалось 2 тысячи 346 зараженных (в Ухане - 1 тысяча 856 человек).
Из больниц после выздоровления в провинции выписаны 15 тысяч 300 человек, более 40 тысяч пока остаются в больницах, из них более 1 тысячи 840 человек в критическом состоянии.
Напомним, компания Samsung Electronics приняла решение закрыть завод по производству смартфонов в Южной Корее после того, как у одного из работников обнаружили коронавирус COVID-19.