Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о махинациях с регистрацией деклараций на строительство многоэтажного дома в Николаеве. Речь идет о фирме «Бизнес-Реал», принадлежащей николаевским бизнесменам Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, в декабре 2019 года в Украине начал работать электронный кабинет застройщика, с помощью которого можно получать автоматические электронные услуги в сфере строительства без участия чиновников инспекции архитектурно-строительного контроля.

По словам Михаила Федорова, уже начато более 1000 объектов строительства и еще более 500 введено в эксплуатацию онлайн. Также он добавил, что такая услуга на сегодняшний день касается только класса СС1 (небольшое строительство), однако СС2 и СС3 уже в активной реализации.

— Все эти два месяца бандиты, которые годами зарабатывали миллиарды гривен на взятках и уже испытывают большие потери от первых шагов цифровизации, пытаются обмануть и дискредитировать кабинет застройщика. Они даже решили, что им это удалось. Мы были готовы к таким атакам и внимательно следили за ними, - сообщил Михаил Федоров.

Как рассказал министр, 14 января 2020 через кабинет застройщика было зарегистрировано декларацию о готовности к эксплуатации 8-ми этажного жилого дома по улице Шевченко, 65а в Николаеве.

— Объект никак не может быть отнесен к классу СС1 и требует получения сначала разрешения на строительство и в дальнейшем сертификата о введении в эксплуатацию, - отметил Федоров.

Он также добавил, что после проведения детального анализа ситуации, выяснилось, что работники управлении государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета зарегистрировали сообщение о начале строительных работ 8-ми этажного жилого дома как объект класса СС1 10 января 2020 года, а уже через 4 дня заказчик строительства зарегистрировал декларацию о готовности объекта к эксплуатации через электронный кабинет.

— Это стало возможным, потому что при регистрации ввода в эксплуатацию кабинет автоматически подтягивает информацию о начале работ с реестра и не проверяет ее. И если о начале работ было сообщено с нарушением, то и риск ввода объекта в эксплуатацию оказался с нарушением. Таким образом, систему пытались хакнуть за счет злоупотребления при получении услуги в офлайн режиме, - сообщил Федоров.

Также он рассказал, что после доработок кабинет теперь автоматически перепроверяет информацию из реестра.

— Сто процентов, что они будут искать и другие пути, но технологии и открытость всегда победят, - отметил министр.

Также министр добавил, что заказчиком данного строительства выступает фирма ПКФ «Бизнес-Реал», которая, согласно открытым данным государственных реестров, уже является стороной в нескольких судебных делах, связанных с арендой земельных участков и подделкой документов на право собственности.

При этом стоит отметить, что согласно данным Министерства юстиции Украины, учредителями ООО производственно-коммерческая фирма «Бизнес-Реал» являются николаевский бизнесмен Алексей Пелипас, а также его бизнес-партнеры Станислав Савин и Владислав Чайка.

Напомним, что постоянная депутатская комиссия Николаевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии за день рассмотрела половину из 300 вопросов повестки дня. В частности, на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о продлении на 15 лет аренды земельного участка для ООО ПКФ «Бизнес-Реал» для обслуживания магазина с кафетерием по проспекту Героев Украины, 89Д.