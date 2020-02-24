В понедельник, 24 февраля, в Николаеве из-за сильного порыва ветра от оторвало часть пешеходного моста через реку Ингул со стороны Набережной.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, на своей странице в Facebook начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский опубликовал видео момента падения моста в воду, отметив, что в данный момент аварийные службы работают над восстановлением сообщения.

— В связи с непогодой пешеходный мост через Ингул опасен для пользования. Аварийные службы работают над восстановлением сообщения, - написал он.

Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.