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В понедельник, 24 сентября, из-за сильного ветра была повреждена кровля здания коммунального предприятия «Николаевской областной типографии».
Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор предприятия Кристина Синичкив.
В частности, она отмечает, что обломки шифера падают на тротуар и проезжую часть дороги.
— Сегодня для КП «Николаевская областная типография» Николаевского областного совета не очень удачный день. В связи с сильными порывами ветра продолжается уничтожение кровли основной и хозяйственных зданий типографии. Обломки шифера падают на тротуар, проезжую часть и на прилегающую территорию. К сожалению, о последствиях стихии говорить еще рано, так как ветер не стих, - написала Кристина Синичкив.
По ее словам, с целью безопасности данную территорию оградили предупредительной лентой.
— Со стороны предприятия приняты меры безопасности и ограждено прилегающую территорию предупредительной лентой. Письма-уведомления направлены в соответствующие органы. Продолжаем работать в штатном режиме с надеждой, что справимся оперативно с последствиями непогоды и нанесенными убытками, - отметила она.
Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.
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В понедельник, 24 сентября, из-за сильного ветра была повреждена кровля здания коммунального предприятия «Николаевской областной типографии».
Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор предприятия Кристина Синичкив.
В частности, она отмечает, что обломки шифера падают на тротуар и проезжую часть дороги.
— Сегодня для КП «Николаевская областная типография» Николаевского областного совета не очень удачный день. В связи с сильными порывами ветра продолжается уничтожение кровли основной и хозяйственных зданий типографии. Обломки шифера падают на тротуар, проезжую часть и на прилегающую территорию. К сожалению, о последствиях стихии говорить еще рано, так как ветер не стих, - написала Кристина Синичкив.
По ее словам, с целью безопасности данную территорию оградили предупредительной лентой.
— Со стороны предприятия приняты меры безопасности и ограждено прилегающую территорию предупредительной лентой. Письма-уведомления направлены в соответствующие органы. Продолжаем работать в штатном режиме с надеждой, что справимся оперативно с последствиями непогоды и нанесенными убытками, - отметила она.
Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.