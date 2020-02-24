В понедельник, 24 сентября, из-за сильного ветра была повреждена кровля здания коммунального предприятия «Николаевской областной типографии».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор предприятия Кристина Синичкив.

В частности, она отмечает, что обломки шифера падают на тротуар и проезжую часть дороги.

— Сегодня для КП «Николаевская областная типография» Николаевского областного совета не очень удачный день. В связи с сильными порывами ветра продолжается уничтожение кровли основной и хозяйственных зданий типографии. Обломки шифера падают на тротуар, проезжую часть и на прилегающую территорию. К сожалению, о последствиях стихии говорить еще рано, так как ветер не стих, - написала Кристина Синичкив.

По ее словам, с целью безопасности данную территорию оградили предупредительной лентой.

— Со стороны предприятия приняты меры безопасности и ограждено прилегающую территорию предупредительной лентой. Письма-уведомления направлены в соответствующие органы. Продолжаем работать в штатном режиме с надеждой, что справимся оперативно с последствиями непогоды и нанесенными убытками, - отметила она.

Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.