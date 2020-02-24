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В Николаевской области в результате непогоды без электричества остались жители 83 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА на странице в Facebook.
В частности, по состоянию на 15:00 на территории области частично или полностью от электроснабжения отключены:
Веселиновский - 6 населенных пунктов;
Николаевский - 7 населенных пунктов;
Арбузинский - 2 населенных пункта;
Врадиевский - 1 населенный пункт;
Кривоозерский - 5 населенных пунктов;
Первомайский- 10 населенных пунктов;
Братский - 2 населенных пунктов;
Вознесенский- 20 населенных пунктов;
Вознесенск - 8 трансформаторных подстанций;
Доманевский - 9 населенных пунктов;
Новоодесский - 12 населенных пунктов;
Снигиревский - 10 населенных пунктов.
Напомним, что в Очакове в связи с ухудшением погодных условий в городе отключили электроэнергию и централизованное водоснабжение.
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В Николаевской области в результате непогоды без электричества остались жители 83 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА на странице в Facebook.
В частности, по состоянию на 15:00 на территории области частично или полностью от электроснабжения отключены:
Веселиновский - 6 населенных пунктов;
Николаевский - 7 населенных пунктов;
Арбузинский - 2 населенных пункта;
Врадиевский - 1 населенный пункт;
Кривоозерский - 5 населенных пунктов;
Первомайский- 10 населенных пунктов;
Братский - 2 населенных пунктов;
Вознесенский- 20 населенных пунктов;
Вознесенск - 8 трансформаторных подстанций;
Доманевский - 9 населенных пунктов;
Новоодесский - 12 населенных пунктов;
Снигиревский - 10 населенных пунктов.
Напомним, что в Очакове в связи с ухудшением погодных условий в городе отключили электроэнергию и централизованное водоснабжение.