В Николаевской области в результате непогоды без электричества остались жители 83 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА на странице в Facebook.

В частности, по состоянию на 15:00 на территории области частично или полностью от электроснабжения отключены:

Веселиновский - 6 населенных пунктов;

Николаевский - 7 населенных пунктов;

Арбузинский - 2 населенных пункта;

Врадиевский - 1 населенный пункт;

Кривоозерский - 5 населенных пунктов;

Первомайский- 10 населенных пунктов;

Братский - 2 населенных пунктов;

Вознесенский- 20 населенных пунктов;

Вознесенск - 8 трансформаторных подстанций;

Доманевский - 9 населенных пунктов;

Новоодесский - 12 населенных пунктов;

Снигиревский - 10 населенных пунктов.

Напомним, что в Очакове в связи с ухудшением погодных условий в городе отключили электроэнергию и централизованное водоснабжение.