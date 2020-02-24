Юрий Степанец

Заместителю Николаевского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрию Степанцу начислили 25 тысяч 200 гривен премии в январе этого года.

Об этом свидетельствуют данные о начислениях заработной платы заместителю мэра Николаева, которую предоставили в мэрии в ответ на информационный запрос НикВести.

Согласно полученным данным из зарплатной ведомости, в январе чиновнику начислили заработной платы на общую сумму 63,7 тысяч гривен. Из них, 12,6 тысяч гривен - оплата по окладу за фактически отработанные дни, также Юрию Степанцу начислена надбавка в размере 18,6 тысяч гривен, ежемесячная премия на сумму 25,2 тысячи гривен.

Размер среднемесячной зарплаты Юрия Степанца в 2019 году (без учета налогов) составил 65 тысяч гривен. В среднем он получал 15 тысяч гривен ежемесячной премии.

Больше всего чиновнику начислено зарплаты в мае 2019 - 118 тысяч 568 гривен, 48 тысяч гривен из которых - на оздоровление, еще 48 тысяч гривен отпускных.

Как известно, сегодня, 24 февраля, в результате сильного ветра в Николаеве падали деревья, сносило крыши домов и потопило два понтонных моста. Подробнее о непогоде в Николаеве читайте в репортаже НикВести.