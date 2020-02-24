По состоянию на 21:00 24 февраля часть последствий непогоды в Николаеве ликвидирована. В течение последующих двух суток работы продолжатся.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Александр Сенкевич по итогам заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Сейчас некоторые из последствий ликвидированы. В течение суток все дома будут подключены к отоплению. Ночью будут работать две бригады «Николаевоблэнерго». Утром количество бригад увеличится до одиннадцати. Над ликвидацией последствий непогоды работают профильные коммунальные предприятия. Также помощь оказывают несколько частных подрядчиков, - написал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич отметил, что в четверг, 27 февраля, ожидаются осадки, поэтому основные работы по ремонту крыш будут приостановлены.

— На четверг прогнозируют дождь, поэтому за два дня планируем успеть провести гидроизоляцию крыш. Переждем осадки - продолжим текущие или капитальные ремонты, - написал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что 24 февраля в Николаеве ветром повалило больше 300 деревьев, 50 крыш жилых домов были повреждены.