США передали Силам специальных операций ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине.

— Недавно США предоставили учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов, - говорится в сообщении.

В частности, эту помощь получил 142 учебный центр ССО в городе Бердичев в Житомирской области.

На церемонии передачи комплекса типа «Аляска» выступил командир Европейского командования сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит. Он заявил, что рад тому, что США помогают Украине.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины назначило служебную проверку на предмет того, почему отремонтированное здание казарм по улице Гвардейской в Николаеве не выдержало сильного ветра.