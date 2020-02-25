Народные депутаты Украины от партии «Европейская Солидарность» Максим Саврасов и Алексей Гончаренко встретились с коллективом морского порта «UPSS Terminals» в Николаевской области.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На встрече с коллективом морского порта также присутствовали исполнительный директор компании UPSS Terminals Дмитрий Фалько, руководитель Николаевской областной организации партии «Европейская Солидарность», депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа, глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева

— Сам я из Одессы, но жена моя из Николаева, а с ней и тёща, то считайте, что Николаев мой родной город. Мы слышали о той проблеме, которая сложилась у вас (в компании UPSS Terminals, - прим.). Мы бы хотели видеть развитие таких предприятий, как ваше, потому что это рабочие места, налоги, это жизнь. А если нет рабочих мест, нет налогов, то нет ничего. Мы заинтересовались этой ситуацией и приехали. Нам показали территорию, рассказали о планах, - сказал Алексей Гончаренко.

Максим Саврасов отметил, что он как народный депутат будет поднимать вопрос строительства терминала на всех уровнях.

— Я бы хотел добавить от себя. На пути вашего развития есть прокуратура, ГБР и все те контролирующие органы, которые понимают, что здесь есть какие-то деньги, но подобраться к ним не могут, но точно знаю, как можно вам помешать. И они этим занимаються. Либо потому, что что-то недополучили, либо из-за зависти, либо из-за своей тупости. Я думаю, что мы будем поднимать этот вопрос на всех уровнях и ставить упреки тем людям, которые сейчас рассказывают об инвестиционной привлекательности нашей страны, - сказал Максим Саврасов.

Помимо этого, Алексей Гончаренко добавил, что для того, чтобы решить вопрос с блокированием строительства терминала нужно внести изменения в украинское законодательство и предложил руководству фирмы вместе обсудить и разработать такие изменения.

— Николаевский глиноземный завод - это частное предприятие. По большому счету, никто не говорил, что одно частное предприятие должно помогать другому. Вопросы ни к НГЗ, вопросы к государству ведь оно должно быть заинтересовано в вашем существовании. Смотря на эту ситуация, наверное, здесь нужны законодательные изменения. Давайте вместе сделаем наработки, какие изменения в закон должны быть внесены, в какие законы, какие изменения для того, чтобы такая ситуация могла для вас разрешиться в положительном ключе.Мы готовы помочь. пообщаться со своими коллегами из разных фракций, - сказал Алексей Гончаренко.

Как известно 10 февраля 2020 года, Офис Генерального прокурора Украины отчитался о том, что прокуратура совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины провели обыски в Николаевской ОГА в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который находится в акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 гектаров.

Речь идет о о земельном участке, который в 2015 году своим распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА Вадим Мериков отдал в аренду на 49 лет «Терминал UPSS» для обслуживания порта. Комментируя данную ситуацию, экс-губернатор Вадим Мериков заявил, что инвесторам, которые создают рабочие места в Николаевской области, нужно помогать.

Помимо этого, коллектив морского порта «Терминал UPSS» высказал свою позицию относительно недавних обысков, которые прошли в Николаевской облгосадминистрации по делу о выделении предприятию в аренду земельного участка под размещение объектов портовой инфраструктуры.