Народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончарук назвал прокуратуру «инвест-няней в фуражке и с дубинкой». Об этом Алексей Гончарук сказал в эфире телеканала «Прямий» сегодня, 25 февраля, во время визита в морской порт «Терминал UPSS» в Николаевской области.

Как известно, депутаты Украины от партии «Европейская Солидарность» Максим Саврасов и Алексей Гончаренко встретились с коллективом морского порта «Терминал UPSS» в Николаевской области.

Как известно 10 февраля 2020 года, Офис Генерального прокурора Украины отчитался о том, что прокуратура совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины провели обыски в Николаевской ОГА в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который находится в акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 гектаров. Речь идет о о земельном участке, который в 2015 году распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА отдали в аренду на 49 лет «Терминал UPSS» для обслуживания порта.

— Это одна из самых крупных компаний. которая осуществляет экспорт подсолнечного масла, а Украина - номер 1 в мире экспортер подсолнечного масла, тут работает 142 человека. Это предприятие хочет развиваться. За территорией предприятия камыши, где, как рассказывают работники, живут только ящерицы. Они хотят, чтобы там жили не ящерицы, они хотят, чтобы там был порт, портовая инфраструктура, новые железнодорожные колеи, они хотят все это развивать. Но, к сожалению, украинская правоохранительная система- ГБР, прокуратура и другие - не дают им этого сделать. Эта инвест-няня, которую обещал Зеленский инвесторам в Давосе, она в виде такого человека с фуражкой и дубинкой, который бьет этого отечественного инвестора, который хочет развиваться, - сказал Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко

Он рассказал, что работники предприятия «Терминал UPSS» обратились к нему, а также к его коллеге Максиму Саврасову с просьбой найти законодательный путь для решение проблемы.

— Мы договорились, что попытаемся это сделать и будем лоббировать интересы работников в Верховной Раде Украины, - подытожил Алексей Гончаренко.

Напомним, коллектив морского порта «Терминал UPSS» высказал свою позицию относительно недавних обысков, которые прошли в Николаевской облгосадминистрации по делу о выделении предприятию в аренду земельного участка под размещение объектов портовой инфраструктуры.