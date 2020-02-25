Об этом сообщил народный депутат Павел Мельник.

— Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили, — написал он.

По данным депутата, Терехов по телефону связался с родственниками и сообщил, что состояние здоровья всех рыбаков удовлетворительное.

Мельник также добавил, что домой рыбаки будут возвращаться на том же судне, на котором были задержаны.

Напомним, 15 февраля стало известно, что в западной части Азовского моря российские силовики задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины. Судно и рыбаков задержали и доставили в порт Керчи.

Украинские правоохранители возбудили дело по факту незаконного захвата российскими силовиками украинского судна.

Депутат от партии «Слуга народа» Павел Мельник написал в Facebook, что задержанные украинцы — Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Все они являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области.