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Об этом сообщил народный депутат Павел Мельник.
— Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили, — написал он.
По данным депутата, Терехов по телефону связался с родственниками и сообщил, что состояние здоровья всех рыбаков удовлетворительное.
Мельник также добавил, что домой рыбаки будут возвращаться на том же судне, на котором были задержаны.
Напомним, 15 февраля стало известно, что в западной части Азовского моря российские силовики задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины. Судно и рыбаков задержали и доставили в порт Керчи.
Украинские правоохранители возбудили дело по факту незаконного захвата российскими силовиками украинского судна.
Депутат от партии «Слуга народа» Павел Мельник написал в Facebook, что задержанные украинцы — Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Все они являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области.
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Об этом сообщил народный депутат Павел Мельник.
— Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили, — написал он.
По данным депутата, Терехов по телефону связался с родственниками и сообщил, что состояние здоровья всех рыбаков удовлетворительное.
Мельник также добавил, что домой рыбаки будут возвращаться на том же судне, на котором были задержаны.
Напомним, 15 февраля стало известно, что в западной части Азовского моря российские силовики задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины. Судно и рыбаков задержали и доставили в порт Керчи.
Украинские правоохранители возбудили дело по факту незаконного захвата российскими силовиками украинского судна.
Депутат от партии «Слуга народа» Павел Мельник написал в Facebook, что задержанные украинцы — Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Все они являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области.