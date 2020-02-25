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Государственное бюро расследований начинает ежемесячные отчетные встречи с семьями Героев Небесной Сотни и ранеными на Майдане, на которых будет информировать о ходе их дел.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
— В.и.о. Директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова встретилась с представителями ОО «Семья Героев Небесной Сотни» и ОО «Непокоренный Майдан - 18.02». Руководитель ГБР пообещала, что такие отчетные встречи будут ежемесячными. А для постоянной коммуникации с органом представители пострадавших и раненых делегировали Юрия Аксенина и Павла Кучера. Сейчас в ГБР 49 уголовных производств по «делам Майдана». Ирина Венедиктова сообщила семьям Героев Небесной Сотни и их представителям о ходе их расследования, - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи уже направили в суд два «дела Майдана» - относительно похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Кроме того, сообщается о подозрении в убийстве и покушении на убийство «майдановцев» бойцу спецподразделения «Омега».
— Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на должность руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании «дел Майдана». Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами, - добавила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
Ранее сообщалось, что в Офисе генерального прокурора знают, кто может быть причастен к утечке информации, которая касается расследования «дел Майдана».
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Государственное бюро расследований начинает ежемесячные отчетные встречи с семьями Героев Небесной Сотни и ранеными на Майдане, на которых будет информировать о ходе их дел.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
— В.и.о. Директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова встретилась с представителями ОО «Семья Героев Небесной Сотни» и ОО «Непокоренный Майдан - 18.02». Руководитель ГБР пообещала, что такие отчетные встречи будут ежемесячными. А для постоянной коммуникации с органом представители пострадавших и раненых делегировали Юрия Аксенина и Павла Кучера. Сейчас в ГБР 49 уголовных производств по «делам Майдана». Ирина Венедиктова сообщила семьям Героев Небесной Сотни и их представителям о ходе их расследования, - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи уже направили в суд два «дела Майдана» - относительно похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Кроме того, сообщается о подозрении в убийстве и покушении на убийство «майдановцев» бойцу спецподразделения «Омега».
— Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на должность руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании «дел Майдана». Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами, - добавила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
Ранее сообщалось, что в Офисе генерального прокурора знают, кто может быть причастен к утечке информации, которая касается расследования «дел Майдана».