Новобугский городской голова Максим Лагодиенко

Новобугский городской совет в Николаевской области обратился в Верховную Раду Украины в связи с возможной потерей статуса города в случае внедрения административно-территориальной реформы.

Соответствующее решение принято на сессии Новобугского горсовета 24 февраля, сообщают НикВести.

— Как вы знаете, есть законопроект, который предусматривает, что если количество населения в административно-территориальной единице меньше 20 тысяч, статус города теряется. Мы хотим предотвратить это. Если это произойдет, то 5 городов в Николаевской области изменит свой статус города на поселок городского типа или вообще село. Предлагаю поддержать, чтобы было с нашей стороны обращение, - сказал во время обсуждения этого вопроса мэр Нового Буга Максим Лагодиенко.

Депутаты городского совета поддержали предложение Максима Логодиенко.

Как известно, в декабре 2019 года Кабинет министров одобрил законопроект «Об основах административно-территориального устройства Украины», согласно которому городом может являться населенный пункт, в котором постоянно проживает не меньше 20 тысяч человек. Население Нового Буга составляет 15 тысяч человек.

Согласно этому законопроекту, статуса города может лишиться также Очаков. В январе этого года депутаты Очаковского городского совета поддержали обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров и народным депутатам о том, чтобы пересмотреть закон «Об основах административно-территориального устройства Украины» и оставить Очакову статус города.