В среду, 26 февраля, в Николаевском городском совете забросали яйцами депутата от фракции «Оппозиционный блок» Павла Зоткина.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Инцидент произошел перед заседанием комиссии по вопросам бюджета, на которую Павел Зоткин направлялся вместе с депутатом Вячеславом Янковым. К депутату подошли праворадикалы «Нацдружин», требуя объяснить, почему он поздравил николаевцев с 23 февраля, разместив открытку с флагом Российской Федерации. После чего бросили в голову депутата яйцо.

— 6-ой год войны у нас, вы публикуете символику врага, - заявили активисты. — Перепостил обложку фильма «Офицеры». И имел ввиду только это (фильм, - прим.). Мое внимание обратили на эту ситуацию, я изменил эту фотографию, - ответил Павел Зоткин. — Вы не извинились перед ребятами, которые погибают и воюют за эту страну. С 23 февраля нужно поздравлять в России, праздник украинской армии 14 октября. Вы это знаете, вы специально это делаете, - отметили они. — Нет, не специально, я объяснил в другой публикации, что мой отец служил.. пытался объяснить депутат. — Ну, я вас поздравляю с 23 февраля и хочу наградить Звездой победы, - ударив депутата.

Как известно, в воскресенье, 23 февраля, Павел Зоткин поздравил николаевцев с Днем защитника Отечества, празднование которого власти Украины отменили в 2014 году, перенеся его на 14 октября.

На поздравительной открытке депутата были размещены кадры из советского фильма «Офицеры», а также герб и флаг Российской Федерации. Позже депутат все-таки удалил публикацию.

В свою очередь, во вторник, 25 февраля, народный депутат от партии «Слуга народа» Виталий Безгин обратился в Службу безопасности Украины, потребовав расследовать публикацию Павла Зоткина.