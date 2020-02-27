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Депутаты Новобугского городского совета обратились в Верховную Раду Украины из-за ситуации, сложившейся вокруг их больницы, которую не определили как опорное медучреждение в рамках реформы системы здравоохранения.
Соответствующее обращение было принято во время сессии Новобугского горсовета 24 февраля, сообщают НикВести.
Кроме Верховной Рады горсовет также обратился к народному депутату по округу, представителю партии «Слуга народа» Игорю Негулевскому.
В обращении говорится, что депутаты Новобугского городского совета держат на постоянном контроле состояние дел и качество предоставлени медицинских услуг в Новобугской центральной районной больнице. Указывается, что это на сегодня современная утепленная, с альтернативным отоплением, автономизированная больница, которая имеет полный пакет необходимых лицензий от Министерства здравоохранения. Больница полностью компьютеризирована, работает в круглосуточном режиме.
Сообщается, что Новобугская больница обслуживает до 70 тысяч населения Новобугского, Казанковского и Еланецкого районов Николаевской области, а также Устиновского района Кировоградской области.
Депутаты возмущены, что опорной больницей для их района стала больница в городе Баштанка.
«Депутатский корпус Новобугского городского совета не понимает, почему при решении вопроса в выборе опорного учреждения здравоохранения в нашем регионе не учтены выводы Фонда USAID Украина, который разработал оптимальную программу реформирования всех учреждений здравоохранения 2 и 3 уровней в Украине и в Николаевской области в частности», - говорится в обращении.
Отмечается, что согласно данным Фонда «Новобугская ЦРБ» находится на 5 - 6 месте среди всех учреждений здравоохранения области и вошла в 6 лучших учреждений интенсивного лечения области. При этом, Баштанская центральная районная больница, которую определили как опорную, заняла в этом рейтинге 16 место.
«Нас как депутатов волнует вопрос, почему мнение представителя Минрегионразвития имело более весомое значение при выборе опорного медучреждения, чем мнение экспертом по здравоохранению», - говорится в обращении.
Сообщается, что жителей Новобугского и Казанковского районов волнует, что они могут быть лишены качественной и своевременной медицинской помощи, поэтому обращаются к депутатам горсовета и требуют поспособствовать повторному рассмотрению вопроса об определении опорных учреждений здравоохранения Николаевской области и определения Новобугской больницы многопрофильной больницей интенсивного лечения первого уровня в Восточном госпитальном округе.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области к заключению контрактов с Национальной службой здоровья Украины в рамках старта второго этапа медицинской реформы готовы 87% специализированных медучреждений.
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Депутаты Новобугского городского совета обратились в Верховную Раду Украины из-за ситуации, сложившейся вокруг их больницы, которую не определили как опорное медучреждение в рамках реформы системы здравоохранения.
Соответствующее обращение было принято во время сессии Новобугского горсовета 24 февраля, сообщают НикВести.
Кроме Верховной Рады горсовет также обратился к народному депутату по округу, представителю партии «Слуга народа» Игорю Негулевскому.
В обращении говорится, что депутаты Новобугского городского совета держат на постоянном контроле состояние дел и качество предоставлени медицинских услуг в Новобугской центральной районной больнице. Указывается, что это на сегодня современная утепленная, с альтернативным отоплением, автономизированная больница, которая имеет полный пакет необходимых лицензий от Министерства здравоохранения. Больница полностью компьютеризирована, работает в круглосуточном режиме.
Сообщается, что Новобугская больница обслуживает до 70 тысяч населения Новобугского, Казанковского и Еланецкого районов Николаевской области, а также Устиновского района Кировоградской области.
Депутаты возмущены, что опорной больницей для их района стала больница в городе Баштанка.
«Депутатский корпус Новобугского городского совета не понимает, почему при решении вопроса в выборе опорного учреждения здравоохранения в нашем регионе не учтены выводы Фонда USAID Украина, который разработал оптимальную программу реформирования всех учреждений здравоохранения 2 и 3 уровней в Украине и в Николаевской области в частности», - говорится в обращении.
Отмечается, что согласно данным Фонда «Новобугская ЦРБ» находится на 5 - 6 месте среди всех учреждений здравоохранения области и вошла в 6 лучших учреждений интенсивного лечения области. При этом, Баштанская центральная районная больница, которую определили как опорную, заняла в этом рейтинге 16 место.
«Нас как депутатов волнует вопрос, почему мнение представителя Минрегионразвития имело более весомое значение при выборе опорного медучреждения, чем мнение экспертом по здравоохранению», - говорится в обращении.
Сообщается, что жителей Новобугского и Казанковского районов волнует, что они могут быть лишены качественной и своевременной медицинской помощи, поэтому обращаются к депутатам горсовета и требуют поспособствовать повторному рассмотрению вопроса об определении опорных учреждений здравоохранения Николаевской области и определения Новобугской больницы многопрофильной больницей интенсивного лечения первого уровня в Восточном госпитальном округе.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области к заключению контрактов с Национальной службой здоровья Украины в рамках старта второго этапа медицинской реформы готовы 87% специализированных медучреждений.