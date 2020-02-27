27 февраля в чешской столице состоялась церемония открытия площади имени российского оппозиционера Бориса Немцова. Депутаты городского совета Праги 24 февраля единодушно проголосовали за решение назвать именем российского оппозиционного политика площадь Pod kaštany («Под каштанами»), на которой находится посольство России в Чехии.

Об этом сообщает ВВС.

В заявлении депутатов городского совета говорится, что таким образом Прага выражает солидарность с российской оппозицией и правозащитным движением.

Событие приурочено к пятой годовщине убийства Бориса Немцова. Он был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

После открытия площади Бориса Немцова ее участники переместились в соседний парк у все того же российского посольства, где одна из аллей получила имя Анны Политковской.

На вопрос, согласен ли он с утверждением, что целью переименований был троллинг Кремля, мэр Праги ответил отрицательно.

По его словам, чешская столица пошла на это, поскольку граждане собрали более 4000 подписей под петицией за переименование, и городской совет поддержал международную инициативу по увековечиванию памяти Бориса Немцова вслед за Вашингтоном, Вильнюсом и Киевом.

У переименования площади были и противники, которые выступали за сохранение исторического названия и утверждали, что решение городского совета не было согласовано с жителями столицы.

Критически об этом шаге отозвался и президент страны Милош Земан, назвавший это решение политическим.

Напомним, 23 февраля на Староместской площади Праги состоялась выставка «Мы. Мамы. Сильные», посвященная матерям военных, погибших на Донбассе.