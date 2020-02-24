23 февраля на Староместской площади Праги состоялась выставка «Мы. Мамы. Сильные», посвященная матерям военных, погибших на Донбассе.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Чехии.

Выставку организовали военный волонтер Юлия Толмачева, ее организовали в сотрудничестве с Пражским Майданом.

«Присутствующие на открытии мамы погибших военных Елена Максименко и Лилия Ильницкая отметили, что их сыновья, как и тысячи других, отдавших свою жизнь, защищая свою землю на войне, которую развязала Россия против Украины. Они поблагодарили за поддержку, которая оказывается Украине в донесении правды о российской агрессии», — говорится в сообщении.