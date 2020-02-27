В среду, 26 февраля, в селе Богдановка Днепропетровской области на встрече с местными жителями нардепу от «Слуги народа» Роману Каптелову пришлось вызвать полицию, чтобы покинуть помещение. Сельчане освистали депутата и чуть не избили его.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

По его словам, Роман Каптелов без учета мнения своих избирателей хочет перекроить границы ОТГ перед местными выборами. Игорь Мосийчук отметил, что депутат около часа не мог покинуть встречу с избирателями.

В итоге, под возгласы «Ганьба!» Роман Каптелов вызвал полицию и в их сопровождении покинул зал.

«Как видим, представителей «Слуги Народа» ждет «огромный успех» на местных выборах! Горят рейтинги, горит земля под ногами «слуг» и дальше обязательно будет», — написал Игорь Мосийчук.

Роман Каптелов прокомментировал в своем Instagram произошедшее и обвинил главу Богдановской громады в растрате бюджетных денег.

«Я сделаю все возможное, чтобы защитить жителей общины, города, округа», — написал он.

Также он заявил, что люди, освиставшие его на встрече, — работники бюджетных учреждений, а голова громады организовал их подвоз.

«А относительно подвоза учителей и работников социальной сферы на встречу с депутатом во время рабочего дня я займусь отдельно! Держать такую себе группу поддержки за счет государства и управлять людьми, как толпой, в угоду своим целям я не дам, не те времена, да и люди не рабы», — заявил Роман Каптелов.

Напомним, что в четверг утром, 20 февраля 2020 года около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района.

Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка. Селяне несколько часов безостановочно переходили дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения. После чего начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак дал «слово офицера», что решит проблему и люди разошлись.

После этого депутат облсовета Федор Барна заявил, что жители села Константиновка, которые уже несколько часов протестовали на трассе, занимаются «шантажом и терроризмом».

Еще в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Сам Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.

При этом депутат облсовета Анатолий Катрич завил, что руководство ОГА и его коллега депутат Федор Барна давят на сельские советы в Новоодесском районе в вопросе создания ОТГ. А депутат Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.