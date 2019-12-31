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В 2019 году, Турция депортировала со своей страны 778 террористов, имевших иностранное гражданство.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет Укринформ.
— С начала этого года мы депортировали 778 иностранных террористов в страны их происхождения, - сказал министр во время общения с журналистами.
Как известно, ранее Турция заявила о намерении репатриировать около 2500 боевиков, большинство из которых планировалось отправить в страны Европейского Союза. Анкара неоднократно критиковала европейские страны, в частности, за отказ вернуть своих граждан, находящихся в турецких тюрьмах, и за лишение их гражданства.
В Анкаре неоднократно заявляли, что не намерены удерживать на своей территории иностранных граждан, являющихся боевиками террористических организаций, в частности ИГИЛ. В турецких тюрьмах содержится более тысячи сторонников ИГИЛ, в ходе военной операции Турции в Сирии были задержаны 287 боевиков.
Ранее, международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку.
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В 2019 году, Турция депортировала со своей страны 778 террористов, имевших иностранное гражданство.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет Укринформ.
— С начала этого года мы депортировали 778 иностранных террористов в страны их происхождения, - сказал министр во время общения с журналистами.
Как известно, ранее Турция заявила о намерении репатриировать около 2500 боевиков, большинство из которых планировалось отправить в страны Европейского Союза. Анкара неоднократно критиковала европейские страны, в частности, за отказ вернуть своих граждан, находящихся в турецких тюрьмах, и за лишение их гражданства.
В Анкаре неоднократно заявляли, что не намерены удерживать на своей территории иностранных граждан, являющихся боевиками террористических организаций, в частности ИГИЛ. В турецких тюрьмах содержится более тысячи сторонников ИГИЛ, в ходе военной операции Турции в Сирии были задержаны 287 боевиков.
Ранее, международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку.