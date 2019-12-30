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Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которая, по данным следствия, якобы осуществляла слежку за журналистом и фотографировала видеокамеры вблизи места его проживания, заявили о фальсификации доказательств следствия.
Об этом адвокаты сказали во время брифинга, передает Громадське.
Защитники отметили несколько моментов:
На вопрос могла ли Яна демаркировать татуировки, адвокаты заявили, что имеют другие алиби, подтверждающие, что на видео не Яна Дугарь и там вообще «случайный человек».
Также защитники отметили, что имеют доказательства и свидетелей того, что 16 и 18 июля 2016 года Яна Дугарь находилась в воинской части 66 в Донецкой области. В целом она находилась на службе с 3 июня по 26 сентября, уверяют адвокаты.
Также защитники отметили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.
Также адвокаты заявили, что следствие не обращалось к воинской части, чтобы выяснить, где находилась Яна Дугарь 16, 18 июля и покидала ли часть. По их словам, покинуть часть не так просто.
— В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала, — рассказал адвокат Николай Ореховский.
Также адвокаты заверили, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко «Пумой» и Юлией Кузьменко только в этом году, а с Андреем Антоненко не была знакома вообще.
Напомним, что адвокат Владислав Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с «лицом Т», о содержании которого шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
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Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которая, по данным следствия, якобы осуществляла слежку за журналистом и фотографировала видеокамеры вблизи места его проживания, заявили о фальсификации доказательств следствия.
Об этом адвокаты сказали во время брифинга, передает Громадське.
Защитники отметили несколько моментов:
На вопрос могла ли Яна демаркировать татуировки, адвокаты заявили, что имеют другие алиби, подтверждающие, что на видео не Яна Дугарь и там вообще «случайный человек».
Также защитники отметили, что имеют доказательства и свидетелей того, что 16 и 18 июля 2016 года Яна Дугарь находилась в воинской части 66 в Донецкой области. В целом она находилась на службе с 3 июня по 26 сентября, уверяют адвокаты.
Также защитники отметили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.
Также адвокаты заявили, что следствие не обращалось к воинской части, чтобы выяснить, где находилась Яна Дугарь 16, 18 июля и покидала ли часть. По их словам, покинуть часть не так просто.
— В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала, — рассказал адвокат Николай Ореховский.
Также адвокаты заверили, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко «Пумой» и Юлией Кузьменко только в этом году, а с Андреем Антоненко не была знакома вообще.
Напомним, что адвокат Владислав Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с «лицом Т», о содержании которого шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов