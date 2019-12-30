Об этом адвокаты сказали во время брифинга, передает Громадське.

Защитники отметили несколько моментов:

На вопрос могла ли Яна демаркировать татуировки, адвокаты заявили, что имеют другие алиби, подтверждающие, что на видео не Яна Дугарь и там вообще «случайный человек».

Также защитники отметили, что имеют доказательства и свидетелей того, что 16 и 18 июля 2016 года Яна Дугарь находилась в воинской части 66 в Донецкой области. В целом она находилась на службе с 3 июня по 26 сентября, уверяют адвокаты.

Также защитники отметили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.

Также адвокаты заявили, что следствие не обращалось к воинской части, чтобы выяснить, где находилась Яна Дугарь 16, 18 июля и покидала ли часть. По их словам, покинуть часть не так просто.

— В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала, — рассказал адвокат Николай Ореховский.

Также адвокаты заверили, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко «Пумой» и Юлией Кузьменко только в этом году, а с Андреем Антоненко не была знакома вообще.

Напомним, что адвокат Владислав Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с «лицом Т», о содержании которого шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.