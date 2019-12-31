Столичные правоохранители на острове Жуков Голосеевского района обнаружили шесть тигров, которых владелец оставил без условий для существования.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Отмечается, что о тиграх правоохранителям сообщила жительница Киева. После прибытия на место вызова правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания.

Как рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Сухарев, полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.

— Мы начали уголовное производство по части первой статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Сейчас решается вопрос по устройству тигров в спецучреждения, - добавил правоохранитель.

Напомним, что Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в течение года все государственные цирки прекратят использовать животных в своих представлениях.