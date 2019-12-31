Николаевец, переодевшись в Деда Мороза побил Гринча, который отбирал у людей новогодние подарки.

Соответствующее видео опубликовал николаевский боксер Дмитрий Самбура на своей странице в Instagram.

В канун Нового года двое николаевцев, переодевшись в Деда Мороза и Гринча, устроили жителям Николаева шоу.

Как видно на видео переодевшийся в Деда Мороза николаевец дарил людям новогодние подарки и защищал от Гринча, который пытался их забрать.

— Привет всем. Сегодня я буду дарить детям и взрослым подарки и защищать их от Гринча, - сказал на видео Дмитрий Самбура, выступавший в роли Деда Мороза.

Указывается, что монтажем ролика занимался николаевский рэпер Delta Arthur, который стал известным после того, как покурил «косяк» прям на балконе мэрии Николаева.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко новогодним мультфильмом поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством.