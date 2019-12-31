В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили правила безопасного празднования Нового года.

Об этом они написали на своей странице в Facebook.

Они также попросили быть аккуратнее во время веселья и празднования всех рождественских выходных. Стоит отметить, что особенно пристально необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с пиротехникой, открытым огнем возле новогоднего дерева.

Что запрещается делать с новогодней елкой:

Не допускается установка «зеленой красавицы» в проходах и у выходов;

Елка должна быть надежно закреплена на устойчивой основе;

Запрещено использовать свечи для ее украшения;

Нельзя украшать елку ватой и легковоспламеняющимися материалами;

Если новогодняя гирлянда не имеет сертификации, повреждена, или низкокачественная - ей также запрещено украшать елку.

Напомним, что большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома.