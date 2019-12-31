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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили правила безопасного празднования Нового года.
Об этом они написали на своей странице в Facebook.
Они также попросили быть аккуратнее во время веселья и празднования всех рождественских выходных. Стоит отметить, что особенно пристально необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с пиротехникой, открытым огнем возле новогоднего дерева.
Что запрещается делать с новогодней елкой:
Не допускается установка «зеленой красавицы» в проходах и у выходов;
Елка должна быть надежно закреплена на устойчивой основе;
Запрещено использовать свечи для ее украшения;
Нельзя украшать елку ватой и легковоспламеняющимися материалами;
Если новогодняя гирлянда не имеет сертификации, повреждена, или низкокачественная - ей также запрещено украшать елку.
Напомним, что большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома.
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили правила безопасного празднования Нового года.
Об этом они написали на своей странице в Facebook.
Они также попросили быть аккуратнее во время веселья и празднования всех рождественских выходных. Стоит отметить, что особенно пристально необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с пиротехникой, открытым огнем возле новогоднего дерева.
Что запрещается делать с новогодней елкой:
Не допускается установка «зеленой красавицы» в проходах и у выходов;
Елка должна быть надежно закреплена на устойчивой основе;
Запрещено использовать свечи для ее украшения;
Нельзя украшать елку ватой и легковоспламеняющимися материалами;
Если новогодняя гирлянда не имеет сертификации, повреждена, или низкокачественная - ей также запрещено украшать елку.
Напомним, что большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома.