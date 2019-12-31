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Украинские военные по случаю новогодних и рождественских праздников записали видеопоздравление.
Видео обнародовано на YouTube.
Ролик содержит кадры военных действий и празднования военнослужащими Нового года на позициях и в окопах. Видеоряд сопровождается мелодией «Щедрика» Николая Леонтовича и кадрами концерта симфонического оркестра, который исполняет эту композицию.
— Только одна песня в мире ассоциируется 100-процентно с новогодними праздниками – это «Щедрик». Нет ни одного человека, который не мог бы напеть первые ноты этой песни. А как насчет «Щедрика» на передовой. Какое у наших военных рождественское настроение? Напомните себе о тех, кто защищает ваше мирное празднование Рождества и Нового года, – говорится в подписи к видео.
Напомним, что большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома.
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Украинские военные по случаю новогодних и рождественских праздников записали видеопоздравление.
Видео обнародовано на YouTube.
Ролик содержит кадры военных действий и празднования военнослужащими Нового года на позициях и в окопах. Видеоряд сопровождается мелодией «Щедрика» Николая Леонтовича и кадрами концерта симфонического оркестра, который исполняет эту композицию.
— Только одна песня в мире ассоциируется 100-процентно с новогодними праздниками – это «Щедрик». Нет ни одного человека, который не мог бы напеть первые ноты этой песни. А как насчет «Щедрика» на передовой. Какое у наших военных рождественское настроение? Напомните себе о тех, кто защищает ваше мирное празднование Рождества и Нового года, – говорится в подписи к видео.
Напомним, что большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома.