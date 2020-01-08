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Православная церковь Украины планирует запустить собственное мобильное приложение, оно будет называться «Моя церковь».
Об этом «Громадскому радио» рассказал представитель Киевской митрополии ПЦУ архиепископ Евстратий.
По его словам, приложение можно будет установить на гаджетах, работающих на операционных системах iOS и Android.
— Это приложение «Моя церковь», где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о календаре, или о ближайшем приходе, храме ПЦУ. Или о других вопросах, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации, – уточнил архиепископ.
Напомним, Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил о препятствовании со стороны областных госадминистраций переходам приходов от УПЦ МП к ПЦУ.
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Православная церковь Украины планирует запустить собственное мобильное приложение, оно будет называться «Моя церковь».
Об этом «Громадскому радио» рассказал представитель Киевской митрополии ПЦУ архиепископ Евстратий.
По его словам, приложение можно будет установить на гаджетах, работающих на операционных системах iOS и Android.
— Это приложение «Моя церковь», где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о календаре, или о ближайшем приходе, храме ПЦУ. Или о других вопросах, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации, – уточнил архиепископ.
Напомним, Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил о препятствовании со стороны областных госадминистраций переходам приходов от УПЦ МП к ПЦУ.