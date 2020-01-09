Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечено, что в аэропорту Александра Митрошина проходила регистрацию на рейс в Минск.

- Только что на посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6 января 2023 года. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю я украинский. И отвел обратно на посадку, — написала Александра Митрошина в своем Telegram-канале.

Блогер добавила, что понимает, почему ей запретили посещать Украину и заявила, что уважает закон. Она добавила, что надеется приехать в Киев через три года.

Пограничники добавили, что несколько дней назад Александра Митрошина въехала в Украину через железнодорожный пункт пропуска, поскольку на момент пересечения границы в отношении нее не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированных территориях.