|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Отмечено, что в аэропорту Александра Митрошина проходила регистрацию на рейс в Минск.
- Только что на посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6 января 2023 года. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю я украинский. И отвел обратно на посадку, — написала Александра Митрошина в своем Telegram-канале.
Блогер добавила, что понимает, почему ей запретили посещать Украину и заявила, что уважает закон. Она добавила, что надеется приехать в Киев через три года.
Пограничники добавили, что несколько дней назад Александра Митрошина въехала в Украину через железнодорожный пункт пропуска, поскольку на момент пересечения границы в отношении нее не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированных территориях.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Отмечено, что в аэропорту Александра Митрошина проходила регистрацию на рейс в Минск.
- Только что на посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6 января 2023 года. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю я украинский. И отвел обратно на посадку, — написала Александра Митрошина в своем Telegram-канале.
Блогер добавила, что понимает, почему ей запретили посещать Украину и заявила, что уважает закон. Она добавила, что надеется приехать в Киев через три года.
Пограничники добавили, что несколько дней назад Александра Митрошина въехала в Украину через железнодорожный пункт пропуска, поскольку на момент пересечения границы в отношении нее не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированных территориях.