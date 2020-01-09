Оперативники Управления стратегических расследований в Николаевской области совместно с работниками областного управления Государственной налоговой службы и Службы безопасности Украины закрыли три незаконные автозаправочные станции.

Об этом сообщается на странице Управления стратегических расследований в Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что АЗС, которые работали без разрешительных документов, находились в Новой Одессе, Веселиново и Доманевском районе.

Во время мероприятий правоохранители изъяли спецоборудование, почти 4 тысячи литров газа, 9 тысяч литров бензина и более 8 тысяч литров дизтоплива, а также 50 тысяч гривен.

— Новоодесским отделом полиции расследуется уголовное производство, открытое по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, - сказано в сообщении.

Напомним, что в период с 1 по 8 января 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу 19 АЗС.