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Оперативники Управления стратегических расследований в Николаевской области совместно с работниками областного управления Государственной налоговой службы и Службы безопасности Украины закрыли три незаконные автозаправочные станции.
Об этом сообщается на странице Управления стратегических расследований в Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что АЗС, которые работали без разрешительных документов, находились в Новой Одессе, Веселиново и Доманевском районе.
Во время мероприятий правоохранители изъяли спецоборудование, почти 4 тысячи литров газа, 9 тысяч литров бензина и более 8 тысяч литров дизтоплива, а также 50 тысяч гривен.
— Новоодесским отделом полиции расследуется уголовное производство, открытое по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, - сказано в сообщении.
Напомним, что в период с 1 по 8 января 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу 19 АЗС.
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Оперативники Управления стратегических расследований в Николаевской области совместно с работниками областного управления Государственной налоговой службы и Службы безопасности Украины закрыли три незаконные автозаправочные станции.
Об этом сообщается на странице Управления стратегических расследований в Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что АЗС, которые работали без разрешительных документов, находились в Новой Одессе, Веселиново и Доманевском районе.
Во время мероприятий правоохранители изъяли спецоборудование, почти 4 тысячи литров газа, 9 тысяч литров бензина и более 8 тысяч литров дизтоплива, а также 50 тысяч гривен.
— Новоодесским отделом полиции расследуется уголовное производство, открытое по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, - сказано в сообщении.
Напомним, что в период с 1 по 8 января 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу 19 АЗС.