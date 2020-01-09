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Национальная полиция Нидерландов получит шесть новых патрульных катеров, в разработке которых принимала участие Николаевская мультисервисная компания ООО «МГИМО».
Об этом сообщается на странице «Николаев - город корабелов» в Facebook.
Сообщается, что корпорация Damen Shipyards group, которая выиграла тендер, построит три катера проекта Stan Patrol 2506 (SPa 2506) для патрулирования морской зоны и три катера проекта Stan Patrol 2005 (SPa 2005) для патрулирования внутренних водных путей. Отмечается, что катера, которые построены на верфи Damen Shipyard Kozle в городе Кендзежин-Козьле (Польша), будут достраиваться на верфи Damen Shipyard Corinchem в городе Горинхем (Нидерланды).
Отмечается, что эти катера встанут на замену устаревшим судам Национальной полиции Нидерландов.
— Конструкторы внесли многочисленные улучшения в новое поколение катеров серии Stan Patrol. В конструкции корпуса есть подводное крыло, которое снижает сопротивление воды и, таким образом, снижает расход топлива, - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что катера оснащены системой переработки выхлопных газов что соответствует самым современным экологическим требованиям.
Напомним, что 24 декабря с ремонта на «ЮСК Сервис» вышло судно Морской охраны «Павел Державин» - это последний из 3-х кораблей проектов 205П, которые прошли ремонт на предприятии «ЮСК Сервис».
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Национальная полиция Нидерландов получит шесть новых патрульных катеров, в разработке которых принимала участие Николаевская мультисервисная компания ООО «МГИМО».
Об этом сообщается на странице «Николаев - город корабелов» в Facebook.
Сообщается, что корпорация Damen Shipyards group, которая выиграла тендер, построит три катера проекта Stan Patrol 2506 (SPa 2506) для патрулирования морской зоны и три катера проекта Stan Patrol 2005 (SPa 2005) для патрулирования внутренних водных путей. Отмечается, что катера, которые построены на верфи Damen Shipyard Kozle в городе Кендзежин-Козьле (Польша), будут достраиваться на верфи Damen Shipyard Corinchem в городе Горинхем (Нидерланды).
Отмечается, что эти катера встанут на замену устаревшим судам Национальной полиции Нидерландов.
— Конструкторы внесли многочисленные улучшения в новое поколение катеров серии Stan Patrol. В конструкции корпуса есть подводное крыло, которое снижает сопротивление воды и, таким образом, снижает расход топлива, - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что катера оснащены системой переработки выхлопных газов что соответствует самым современным экологическим требованиям.
Напомним, что 24 декабря с ремонта на «ЮСК Сервис» вышло судно Морской охраны «Павел Державин» - это последний из 3-х кораблей проектов 205П, которые прошли ремонт на предприятии «ЮСК Сервис».