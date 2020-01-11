|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:55
|Заход солнца:
|16:16
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Записи с бортового самописца украинского самолета, который по ошибке сбили иранские ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.
Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает Shahraranews, сообщает РБК-Украина.
«Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию», - рассказал он, добавив, что у Ирана есть соглашение о сотрудничестве с Францией по расшифровке черных ящиков.
Кроме того, Иран попросил Канаду, Францию и США доставить свое программное и аппаратное обеспечение для расшифровки черного ящика, однако, как завили в Иране, они не согласились.
Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Записи с бортового самописца украинского самолета, который по ошибке сбили иранские ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.
Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает Shahraranews, сообщает РБК-Украина.
«Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию», - рассказал он, добавив, что у Ирана есть соглашение о сотрудничестве с Францией по расшифровке черных ящиков.
Кроме того, Иран попросил Канаду, Францию и США доставить свое программное и аппаратное обеспечение для расшифровки черного ящика, однако, как завили в Иране, они не согласились.
Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.