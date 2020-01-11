Записи с бортового самописца украинского самолета, который по ошибке сбили иранские ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.

Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает Shahraranews, сообщает РБК-Украина.

«Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию», - рассказал он, добавив, что у Ирана есть соглашение о сотрудничестве с Францией по расшифровке черных ящиков.

Кроме того, Иран попросил Канаду, Францию и США доставить свое программное и аппаратное обеспечение для расшифровки черного ящика, однако, как завили в Иране, они не согласились.