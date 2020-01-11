Новый руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что с предприятия будут уволены люди, которые «не нужны», но отказался озвучить конкретную цифру.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Глава трудового коллектива Наталья Дорош назвала одним из вариантов выхода из сложившейся экономической ситуации на предприятии сокращение численности работников. Она добавила, что вопрос стоит не об одном или двух людях. Всего на сегодняшний день на предприятии работает 181 человек.

В свою очередь, новый руководитель госпредприятия Владимир Теник отметил, что принимать решения об увольнении того или иного работника будут начальники подразделений, так как «они видят, какие люди работают, а какие не нужны».

— Это все начальники подразделений, мы все общаемся с ними и всё определят каждый начальник подразделений сколько людей сейчас должный работать, а сколько не нужны. Все начальники подразделений решают, где какие люди работают, те остаются. Остаются ферма, свиноферма, охрана, бухгалтерия. Каждый начальник подразделений видит, какие люди работают, а какие не нужны, - заявил Владимир Теник. — Значительное количество, скажем так, - добавила Наталья Дорош.

Стоит отметить, что гарантированное право получить свою долю имеют действующие работники предприятия и пенсионеры из их числа (то есть те, кто ушел на пенсию, закончив трудовую деятельность на ГП «Степовое»). Уволенные же до распаевывания земли не смогут претендовать на участок.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник проигнорировал назначенное на сегодня собрание трудового коллектива государственного предприятия «Степовое» относительно кризисной ситуации, связанной с распаевкой земель.