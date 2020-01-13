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Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что сейчас в Николаеве 72 адреса, где есть разрытия и подрядчик будет устранять их, когда наступят более подходящие погодные условия.
Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.
В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что подрядчик «Николаевводоканала», который должен устранять разрытия по городу, не выполняет свою работу.
— На сегодняшний день у нас 72 адреса (где разрытия - прим.) Также планируем при аномальных погодных условиях, что будем закрывать и те места, которые больше всего разрыты, это центральные улицы, они будут в первую очередь, - отметил Борис Дуденко.
— А с кем у вас договор? - поинтересовался Александр Сенкевич.
— Честно, я не помню, - ответил Борис Дуденко.
— Какая-то шараш-монтаж кантора? - спросил Александр Сенкевич.
— Ну, работают, работают. Тендер выиграли, - отметил Борис Дуденко.
— Пока что не работают, - подытожил Александр Сенкевич.
Также городской голова потребовал от Водоканала предоставить Департаменту ЖКХ график устранения разрытий в Николаеве.
— Я хочу видеть, чтобы в Департаменте ЖКХ был ваш график. Независимо от даты, но чтобы было понятно, какие вы первоочередные закрываете, - рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, что директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что уже начался ремонт коллектора по улице Малой Морской на протяженности двух километров и его обещают закончить в этом году.
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Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что сейчас в Николаеве 72 адреса, где есть разрытия и подрядчик будет устранять их, когда наступят более подходящие погодные условия.
Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.
В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что подрядчик «Николаевводоканала», который должен устранять разрытия по городу, не выполняет свою работу.
— На сегодняшний день у нас 72 адреса (где разрытия - прим.) Также планируем при аномальных погодных условиях, что будем закрывать и те места, которые больше всего разрыты, это центральные улицы, они будут в первую очередь, - отметил Борис Дуденко.
— А с кем у вас договор? - поинтересовался Александр Сенкевич.
— Честно, я не помню, - ответил Борис Дуденко.
— Какая-то шараш-монтаж кантора? - спросил Александр Сенкевич.
— Ну, работают, работают. Тендер выиграли, - отметил Борис Дуденко.
— Пока что не работают, - подытожил Александр Сенкевич.
Также городской голова потребовал от Водоканала предоставить Департаменту ЖКХ график устранения разрытий в Николаеве.
— Я хочу видеть, чтобы в Департаменте ЖКХ был ваш график. Независимо от даты, но чтобы было понятно, какие вы первоочередные закрываете, - рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, что директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что уже начался ремонт коллектора по улице Малой Морской на протяженности двух километров и его обещают закончить в этом году.
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