Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что сейчас в Николаеве 72 адреса, где есть разрытия и подрядчик будет устранять их, когда наступят более подходящие погодные условия.

Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.

В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что подрядчик «Николаевводоканала», который должен устранять разрытия по городу, не выполняет свою работу.

— На сегодняшний день у нас 72 адреса (где разрытия - прим.) Также планируем при аномальных погодных условиях, что будем закрывать и те места, которые больше всего разрыты, это центральные улицы, они будут в первую очередь, - отметил Борис Дуденко.

— А с кем у вас договор? - поинтересовался Александр Сенкевич.

— Честно, я не помню, - ответил Борис Дуденко.

— Какая-то шараш-монтаж кантора? - спросил Александр Сенкевич.

— Ну, работают, работают. Тендер выиграли, - отметил Борис Дуденко.

— Пока что не работают, - подытожил Александр Сенкевич.

Также городской голова потребовал от Водоканала предоставить Департаменту ЖКХ график устранения разрытий в Николаеве.

— Я хочу видеть, чтобы в Департаменте ЖКХ был ваш график. Независимо от даты, но чтобы было понятно, какие вы первоочередные закрываете, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что уже начался ремонт коллектора по улице Малой Морской на протяженности двух километров и его обещают закончить в этом году.