Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения СМИ о том, что они якобы находятся в напряженных отношениях.

В совместном заявлении герцога Кембриджского и герцога Сассекского соответствующие публикации СМИ названы оскорбительными и провокационными, передает BBC.

Заявление принцев было сделано после публикации в Times, в которой источник издания утверждает, что решение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя основные королевские обязанности было связано с «враждебным отношением» принца Уильяма к чете. Times написала, со ссылкой на источник, что супруги Сассекские подвергались «постоянной травле» со стороны Уильяма.

— Несмотря на четкое отрицание [этой информации], лживая информация, касающаяся отношений герцога Сассекского и герцога Кембриджского, сегодня была опубликована в британской газете, - говорится в заявлении, сделанном от имени принца Гарри и принца Уильяма. - Для братьев, которые уделяют особое внимание теме душевного здоровья, провокационная риторика оскорбительна и потенциально опасна, - сказано в сообщении.

Заявления источника Times о травле были поставлены под сомнение многими другими источниками, близкими к супругам Кембриджским и Сассекским, и об этом газета тоже написала.

Ранее сообщалось о том, что Королева Великобритании Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми.