В Очакове специалисты проведут обследование прибрежной зоны, которая в результате оползня рухнула в море, и разработают план решений.

Об этом сообщает пресс-служба Очаковского городского совета.

Как известно, в субботу, 11 января в Очакове произошел сильный оползень, в результате которого полкилометра прибрежной зоны обвалилось в море.

В мэрии сообщают, что в связи с случившимся было собрано экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на котором было принято решение «обратиться в компетентные органы для проведения обследования гидрогеологических условий оползневых и оползнеопасных территорий, профессиональной оценки последствий оползня и предоставление планировочных решений и рекомендаций по их устранению проектной организацией имеющей соответствующий квалификационный сертификат».

Напомним, что в Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно.