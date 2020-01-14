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В Очакове специалисты проведут обследование прибрежной зоны, которая в результате оползня рухнула в море, и разработают план решений.
Об этом сообщает пресс-служба Очаковского городского совета.
Как известно, в субботу, 11 января в Очакове произошел сильный оползень, в результате которого полкилометра прибрежной зоны обвалилось в море.
В мэрии сообщают, что в связи с случившимся было собрано экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на котором было принято решение «обратиться в компетентные органы для проведения обследования гидрогеологических условий оползневых и оползнеопасных территорий, профессиональной оценки последствий оползня и предоставление планировочных решений и рекомендаций по их устранению проектной организацией имеющей соответствующий квалификационный сертификат».
Напомним, что в Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно.
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В Очакове специалисты проведут обследование прибрежной зоны, которая в результате оползня рухнула в море, и разработают план решений.
Об этом сообщает пресс-служба Очаковского городского совета.
Как известно, в субботу, 11 января в Очакове произошел сильный оползень, в результате которого полкилометра прибрежной зоны обвалилось в море.
В мэрии сообщают, что в связи с случившимся было собрано экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на котором было принято решение «обратиться в компетентные органы для проведения обследования гидрогеологических условий оползневых и оползнеопасных территорий, профессиональной оценки последствий оползня и предоставление планировочных решений и рекомендаций по их устранению проектной организацией имеющей соответствующий квалификационный сертификат».
Напомним, что в Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов