За 2019 год из николаевского аэропорта летали в девять раз меньше чем из Херсонского.

В комментарии корреспонденту НикВести в государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» сообщили, что за прошлый год из «Николаевского международного аэропорта» было произведено всего 315 полетов, что в 9 раз меньше в сравнении с Херсонским, и в 54 раза меньше в сравнении с Одесским аэропортами.

Помимо этого, предприятие опубликовало список десяти аэропортов страны с наилучшими показателями количеств полетов. Так, в список попали аэропорты в Киеве (аэропорт «Жуляны», – прим.) с показателем в 111 тысяч 667 полетов, Ивано-Франковске с показателем в 2 тысячи 288 полетов, Львове с показателем в 19 тысяч 334 полетоа, Одессе с показателем в 17 тысяч 265 полетов, Херсоне с показателем в 2 тысячи 872 полета, Запорожье с показателем в 5 тысяч 914 полетов, Днепре с показателем в 6 тысяч 779 полетов, Борисполе с показателем в 111 тысяч 667 полетов, Харькове с показателем в 11 тысяч 291 полет и Полтаве с показателем в 4 тысячи 121 полет.

Стоит отметить, что крупнейший европейский лоукостер «Ryanair» 17 декабря выполнил первый в истории рейс в Херсон из Кракова. Помимо этого, авиакомпания планирует запустить рейсы из Херсона в Катовице и Вену.

Напомним, директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что он «хороший управленец и кризис-менеджер».