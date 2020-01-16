|Скорость ветра:
|0.6 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:30
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.95 грн
|27 грн
В ряде австралийских штатов, которые с ноября страдают от масштабных пожаров, начались мощные ливни.
Об этом сообщает телеканал «9News».
Так, в штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс ливни пришли после рекордно засушливого декабря. В городе Каслмейн и в пригороде Мельбурна уровень осадков стал рекордным с 2011 года, а в Мининди — с 2015 года.
Отмечается, что мощные грозы вызвали перебои с электроэнергией в Новом Южном Уэльсе.
Представитель Службы пожарной безопасности штата Бен Шепард назвал очень хорошей новостью такие осадки, но в то же время отметил, что не нужно питать иллюзий, что они покончат с засухой в стране.
Ранее сообщалось, что по прогнозам, Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года. Правительство Австралии выделит 50 миллионов долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
В ряде австралийских штатов, которые с ноября страдают от масштабных пожаров, начались мощные ливни.
Об этом сообщает телеканал «9News».
Так, в штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс ливни пришли после рекордно засушливого декабря. В городе Каслмейн и в пригороде Мельбурна уровень осадков стал рекордным с 2011 года, а в Мининди — с 2015 года.
Отмечается, что мощные грозы вызвали перебои с электроэнергией в Новом Южном Уэльсе.
Представитель Службы пожарной безопасности штата Бен Шепард назвал очень хорошей новостью такие осадки, но в то же время отметил, что не нужно питать иллюзий, что они покончат с засухой в стране.
Ранее сообщалось, что по прогнозам, Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года. Правительство Австралии выделит 50 миллионов долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.