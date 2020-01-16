В ряде австралийских штатов, которые с ноября страдают от масштабных пожаров, начались мощные ливни.

Об этом сообщает телеканал «9News».

Так, в штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс ливни пришли после рекордно засушливого декабря. В городе Каслмейн и в пригороде Мельбурна уровень осадков стал рекордным с 2011 года, а в Мининди — с 2015 года.

Отмечается, что мощные грозы вызвали перебои с электроэнергией в Новом Южном Уэльсе.

Представитель Службы пожарной безопасности штата Бен Шепард назвал очень хорошей новостью такие осадки, но в то же время отметил, что не нужно питать иллюзий, что они покончат с засухой в стране.

Ранее сообщалось, что по прогнозам, Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года. Правительство Австралии выделит 50 миллионов долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.