Директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», депутат городского совета Владимир Евтушенко заявил, что к нему не обращались работники предприятия с жалобами на давление или ненадлежащую работу, о котором говорит глава ОГА Александр Стадник.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Как известно, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что к нему обратились работники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», которые пожаловались на ненадлежащую работу и давление.

Владимир Евтушенко отметил, что работники предприятия к нему не обращались и он не знает, о каком давлении на сотрудников «Николаевэлектротранса» идёт речь. Однако директор добавил, что проведёт встречу с главой ОГА для решения этого вопроса.

— Я нахожусь сейчас в отпуске уже 2 недели, с четвёртого числа и практически ни с кем не встречаюсь. Мне известно, что люди обращаются к губернатору, но я не знаю о каком давлении речь идёт. Я не понимаю, на кого из работников я конкретно давление оказываю и о ком речь идёт. Очевидно, губернатор будет общаться с мэром города, может, меня пригласят для встречи. Но я не знаю, кто обратился. Ну разве что я заставил людей работать, тех, которые не хотели работать, может, с этой стороны есть недовольства. Ко мне не обращались, - отметил Владимир Евтушенко.

Также руководитель «Николаевэлектротранса» рассказал, что если в обращении к губернатору речь идёт о главе профсоюзного комитета предприятия, которая 40 лет работает на «Николаевэлектротранс», и о том, что будут проведены перевыборы на эту должность, то это давлением не является.

Директор добавил, что не видит роли нынешнего главы профсоюза в работе с людьми на предприятии и считает, что на эту должность она сама себя назначает, а он в свою очередь лишь хочет действовать в рамках устава компании.

— Если речь идёт о главе профсоюзного комитета, которая уже 40 лет является его главой и она хочет остаться ещё. Ей 70 лет. При этом я не видел её конкретно роли в работе с людьми. Она получает ежемесячно членских взносов 65 тысяч гривен. Я спросил: «куда вы тратите деньги? Вы не привели ни одного отчёта по этому поводу». И когда я узнал, что в марте у неё выборное собрание, то я сказал, что это будут альтернативные перевыборы и не только вы будите назначать себя, а это будет на конкурсной основе, демократические выборы. Я не считаю это давлением, если я хочу действовать согласно уставу, - подытожил Владимир Евтушенко.

Ранее директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко обратился к депутатам «бюджетной» комиссии городского совета с вопросом о необходимости выделения дополнительных 20 миллионов гривен для предприятия.