|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:51
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.05 грн
|24.4 грн
|EUR
|26 грн
|27.05 грн
Директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», депутат городского совета Владимир Евтушенко заявил, что к нему не обращались работники предприятия с жалобами на давление или ненадлежащую работу, о котором говорит глава ОГА Александр Стадник.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Как известно, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что к нему обратились работники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», которые пожаловались на ненадлежащую работу и давление.
Владимир Евтушенко отметил, что работники предприятия к нему не обращались и он не знает, о каком давлении на сотрудников «Николаевэлектротранса» идёт речь. Однако директор добавил, что проведёт встречу с главой ОГА для решения этого вопроса.
— Я нахожусь сейчас в отпуске уже 2 недели, с четвёртого числа и практически ни с кем не встречаюсь. Мне известно, что люди обращаются к губернатору, но я не знаю о каком давлении речь идёт. Я не понимаю, на кого из работников я конкретно давление оказываю и о ком речь идёт. Очевидно, губернатор будет общаться с мэром города, может, меня пригласят для встречи. Но я не знаю, кто обратился. Ну разве что я заставил людей работать, тех, которые не хотели работать, может, с этой стороны есть недовольства. Ко мне не обращались, - отметил Владимир Евтушенко.
Также руководитель «Николаевэлектротранса» рассказал, что если в обращении к губернатору речь идёт о главе профсоюзного комитета предприятия, которая 40 лет работает на «Николаевэлектротранс», и о том, что будут проведены перевыборы на эту должность, то это давлением не является.
Директор добавил, что не видит роли нынешнего главы профсоюза в работе с людьми на предприятии и считает, что на эту должность она сама себя назначает, а он в свою очередь лишь хочет действовать в рамках устава компании.
— Если речь идёт о главе профсоюзного комитета, которая уже 40 лет является его главой и она хочет остаться ещё. Ей 70 лет. При этом я не видел её конкретно роли в работе с людьми. Она получает ежемесячно членских взносов 65 тысяч гривен. Я спросил: «куда вы тратите деньги? Вы не привели ни одного отчёта по этому поводу». И когда я узнал, что в марте у неё выборное собрание, то я сказал, что это будут альтернативные перевыборы и не только вы будите назначать себя, а это будет на конкурсной основе, демократические выборы. Я не считаю это давлением, если я хочу действовать согласно уставу, - подытожил Владимир Евтушенко.
Ранее директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко обратился к депутатам «бюджетной» комиссии городского совета с вопросом о необходимости выделения дополнительных 20 миллионов гривен для предприятия.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», депутат городского совета Владимир Евтушенко заявил, что к нему не обращались работники предприятия с жалобами на давление или ненадлежащую работу, о котором говорит глава ОГА Александр Стадник.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Как известно, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что к нему обратились работники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», которые пожаловались на ненадлежащую работу и давление.
Владимир Евтушенко отметил, что работники предприятия к нему не обращались и он не знает, о каком давлении на сотрудников «Николаевэлектротранса» идёт речь. Однако директор добавил, что проведёт встречу с главой ОГА для решения этого вопроса.
— Я нахожусь сейчас в отпуске уже 2 недели, с четвёртого числа и практически ни с кем не встречаюсь. Мне известно, что люди обращаются к губернатору, но я не знаю о каком давлении речь идёт. Я не понимаю, на кого из работников я конкретно давление оказываю и о ком речь идёт. Очевидно, губернатор будет общаться с мэром города, может, меня пригласят для встречи. Но я не знаю, кто обратился. Ну разве что я заставил людей работать, тех, которые не хотели работать, может, с этой стороны есть недовольства. Ко мне не обращались, - отметил Владимир Евтушенко.
Также руководитель «Николаевэлектротранса» рассказал, что если в обращении к губернатору речь идёт о главе профсоюзного комитета предприятия, которая 40 лет работает на «Николаевэлектротранс», и о том, что будут проведены перевыборы на эту должность, то это давлением не является.
Директор добавил, что не видит роли нынешнего главы профсоюза в работе с людьми на предприятии и считает, что на эту должность она сама себя назначает, а он в свою очередь лишь хочет действовать в рамках устава компании.
— Если речь идёт о главе профсоюзного комитета, которая уже 40 лет является его главой и она хочет остаться ещё. Ей 70 лет. При этом я не видел её конкретно роли в работе с людьми. Она получает ежемесячно членских взносов 65 тысяч гривен. Я спросил: «куда вы тратите деньги? Вы не привели ни одного отчёта по этому поводу». И когда я узнал, что в марте у неё выборное собрание, то я сказал, что это будут альтернативные перевыборы и не только вы будите назначать себя, а это будет на конкурсной основе, демократические выборы. Я не считаю это давлением, если я хочу действовать согласно уставу, - подытожил Владимир Евтушенко.
Ранее директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко обратился к депутатам «бюджетной» комиссии городского совета с вопросом о необходимости выделения дополнительных 20 миллионов гривен для предприятия.