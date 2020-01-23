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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не готова объявить вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и решила продлить заседание комитета.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает CNN.
— Сегодня в комитете состоялась превосходная дискуссия, но было также ясно, что для продолжения нам нужна дополнительная информация. К решению о том, объявлять или нет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, я подхожу крайне серьезно, и я готов принять его только при надлежащем рассмотрении всех данных, - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее сообщалось о том, что в Китае с 23 января введут временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не готова объявить вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и решила продлить заседание комитета.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает CNN.
— Сегодня в комитете состоялась превосходная дискуссия, но было также ясно, что для продолжения нам нужна дополнительная информация. К решению о том, объявлять или нет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, я подхожу крайне серьезно, и я готов принять его только при надлежащем рассмотрении всех данных, - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее сообщалось о том, что в Китае с 23 января введут временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию.