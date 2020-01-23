В четверг, 22 января, стрелки Часов Судного дня перевели на 20 секунд вперед — до полуночи осталось всего 100 секунд.

Человечество находится ближе всего к полному уничтожению Земли (по меньшей мере, в переносном смысле), чем когда-либо с момента их создания в 1947 году, пишет Новое время.

Теперь Часы Судного дня показывают 23:58:20.

Полночь на часах символизирует глобальную катастрофу, и каждый год журнал Бюллетень ученых-атомщиков (Bulletin of the Atomic Scientists) устанавливает время. В 2018 году стрелки Часов Судного дня передвинули на 30 секунд вперед. В 2019 году стрелки остались в той же позиции.

— Осталось 100 секунд до полуночи. Мы выражаем, насколько мир близок к катастрофе, в секундах, а не в часах или даже минутах. Сейчас мы сталкиваемся с настоящей чрезвычайной ситуацией — абсолютно неприемлемым состоянием мирового порядка, — сказал Рейчел Бронсон, президент и главный исполнительный директор журнала Бюллетень ученых-атомщиков.

В заявлении, опубликованном в Бюллетене ученых-атомщиков, указывается, что человечество сталкивается с двумя угрозами — ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются множеством угроз, информационной войной в киберпространстве, подрывающей способность общества реагировать.

Среди причин «приближения» Судного дня — политические конфликты, связанные с ядерными программами в Иране и Северной Корее, разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и отсутствие прогресса по реализации Парижского соглашения по сдерживанию климатических изменений.

Напомним, экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В ходе своей речи она отметила, что осталось не так много времени для спасения планеты.