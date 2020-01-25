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В Николаеве к административной ответственности привлекли мужчину, который выбрасывал строительный мусор на несанкционированную свалку по улице Андреева, на углу улицы Сенной.
Об этом сообщается на странице Администрации Заводского района в Facebook.
Как известно, 22 января жители Николаева сообщили в группе «Contact Center при Николаевском городском совете», что на данном участке неизвестные выбрасывают строительный мусор рядом с баками для твердых бытовых отходов.
В связи с этим, работники отдела санитарной инспекции администрации Заводского района совместно с представителями Национальной полиции Украины нашли мужчину, который самовольно сбрасывал строительный мусор возле контейнерной площадки по улице Андреева, тем самым нарушая Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в Николаеве.
— За самовольный сброс строительного мусора в не отведенных для этого местах нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 152 КУоАП, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве к административной ответственности привлекли мужчину, который выбрасывал строительный мусор на несанкционированную свалку по улице Карпенко 49/1 у контейнеров ТБО.
В Николаеве к административной ответственности привлекли мужчину, который выбрасывал строительный мусор на несанкционированную свалку по улице Андреева, на углу улицы Сенной.
Об этом сообщается на странице Администрации Заводского района в Facebook.
Как известно, 22 января жители Николаева сообщили в группе «Contact Center при Николаевском городском совете», что на данном участке неизвестные выбрасывают строительный мусор рядом с баками для твердых бытовых отходов.
В связи с этим, работники отдела санитарной инспекции администрации Заводского района совместно с представителями Национальной полиции Украины нашли мужчину, который самовольно сбрасывал строительный мусор возле контейнерной площадки по улице Андреева, тем самым нарушая Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в Николаеве.
— За самовольный сброс строительного мусора в не отведенных для этого местах нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 152 КУоАП, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве к административной ответственности привлекли мужчину, который выбрасывал строительный мусор на несанкционированную свалку по улице Карпенко 49/1 у контейнеров ТБО.