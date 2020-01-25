Общественная организация «Институт массовой информации» запускает новый ресурс — веб-сайт Jmamа, целью которого является обеспечить безопасность журналистов.

Об этом сообщается на сайте ИМИ.

На сайте Jmamа будут публиковаться полезные материалы и советы от профессиональных экспертов из разных сфер безопасности. Статьи собраны в разделах «Оценка и планирование рисков», «Первая домедицинская помощь для журналистов», «Техническое обеспечение журналистов», «Кибербезопасность» и «Юридическая помощь».

Также на сайте можно пройти электронные тесты и оценить свой уровень безопасности, заполнить формы заявлений в органы власти, получить консультацию непосредственно в вашем деле.

— В журналистике нам часто не хватает, чтобы кто-то лишний раз напомнил об элементарном: аккуратно переходи дорогу - не забудь сделать оценку рисков. Иногда нужно освежить знания, иногда приходится работать в новых условиях, и нужно к ним подготовиться. Поэтому мы в ИМИ создали Jmama, которая будет беспокоиться о вашей журналистской жизни и напоминать, казалось бы, элементарные, но такие важные правила безопасности, - сказала эксперт по безопасности ИМИ Ирина Земляная.

В ИМИ также отмечают, что в 2019 году уровень свободы слова в Украине несколько ухудшился по сравнению с предыдущим годом (243 нарушения прав журналистов в 2019-м против 235 в 2018-м). Основным вызовом для работы журналистов в Украине остается физическая агрессия, на которую пришлось 172 случая нарушений.

ОО «Институт массовой информации» имеет огромный опыт в сфере безопасности журналистской деятельности, начиная со времен Революции достоинства, когда ИМИ обеспечивал журналистов шлемами, жилетами, респираторами, пневматическими очками. С началом российской агрессии ИМИ создал первую в Украине бесплатную библиотеку безопасности, в рамках которой более 500 украинских и иностранных журналистов воспользовались бронежилетами класса 4+, кевларовыми шлемами и смогли безопасно осветить события в горячих точках. ИМИ провел более 10 тренингов по безопасности, включая тренинги на полигонах, и выпустил пособие «Журналист и (не) безопасность», в котором были аккумулированы самые актуальные советы по безопасности от профессионалов и опытных журналистов.

Отмечается, что в ИМИ также работает бесплатная горячая линия для медийщиков. Для получения консультации нужно звонить по телефону (050) 447-70-63 или писать info@imi.org.ua.

Напомним, что Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.