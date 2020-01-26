|Скорость ветра:
|1.4 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца:
|16:44
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:41
|Заход солнца:
|16:39
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
В Австралии военнослужащие подразделений службы чрезвычайных ситуаций используют свободное время, чтобы наведываться в парк дикой природы и покормить коал.
Об этом в Facebook сообщает 9 бригада ВС Австралии.
Парк Cleland Wildlife Park находится недалеко от Аделаиды.
— Наши бойцы используют свободное время, чтобы помочь парку дикой природы. Они поддерживают наших пушистых друзей, помогая с кормлением, а также строят альпинистские крепления внутри парка, – отмечается в сообщении.
Также обнародованы фото, как военные Сил чрезвычайной поддержки кормят спасенных животных.
Напомним, что масштабные пожары возникли в Австралии осенью прошлого года. Погибли полмиллиарда животных, более 20 человек, сгорели сотни домов. На территории ряда штатов было введено чрезвычайное положение.
В Австралии военнослужащие подразделений службы чрезвычайных ситуаций используют свободное время, чтобы наведываться в парк дикой природы и покормить коал.
Об этом в Facebook сообщает 9 бригада ВС Австралии.
Парк Cleland Wildlife Park находится недалеко от Аделаиды.
— Наши бойцы используют свободное время, чтобы помочь парку дикой природы. Они поддерживают наших пушистых друзей, помогая с кормлением, а также строят альпинистские крепления внутри парка, – отмечается в сообщении.
Также обнародованы фото, как военные Сил чрезвычайной поддержки кормят спасенных животных.
Напомним, что масштабные пожары возникли в Австралии осенью прошлого года. Погибли полмиллиарда животных, более 20 человек, сгорели сотни домов. На территории ряда штатов было введено чрезвычайное положение.