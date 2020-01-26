Начиная с 26 января в аэропорту «Борисполь» пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

— С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами, - сказано в сообщении.

В Минздраве добавили, что для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Напомним, что на общественном транспорте КНР повсеместно установлено оборудование для проверки на вирус. В стране под карантином находятся уже 18 городов с общим населением 56 миллионов человек.