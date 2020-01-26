|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца:
|16:44
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:41
|Заход солнца:
|16:39
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Начиная с 26 января в аэропорту «Борисполь» пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг.
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
— С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами, - сказано в сообщении.
В Минздраве добавили, что для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.
Напомним, что на общественном транспорте КНР повсеместно установлено оборудование для проверки на вирус. В стране под карантином находятся уже 18 городов с общим населением 56 миллионов человек.
Начиная с 26 января в аэропорту «Борисполь» пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг.
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
— С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами, - сказано в сообщении.
В Минздраве добавили, что для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.
Напомним, что на общественном транспорте КНР повсеместно установлено оборудование для проверки на вирус. В стране под карантином находятся уже 18 городов с общим населением 56 миллионов человек.