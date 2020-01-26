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При Министерстве здравоохранения Украины 26 января создан штаб, который сможет полностью обнаружить коронавирус на ранних стадиях и предоставить необходимую медицинскую помощь украинцам.
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Facebook.
— С 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту, - написал Алексей Гончарук.
Он рассказал, что в оперативный штаб вошли представители Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной таможенной службы Украины. В частности, на пунктах въезда в Украину усилили контроль для своевременного выявления возможных случаев заболевания.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководства Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая, и мер, которые Минздрав принимает в связи с этим.
При Министерстве здравоохранения Украины 26 января создан штаб, который сможет полностью обнаружить коронавирус на ранних стадиях и предоставить необходимую медицинскую помощь украинцам.
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Facebook.
— С 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту, - написал Алексей Гончарук.
Он рассказал, что в оперативный штаб вошли представители Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной таможенной службы Украины. В частности, на пунктах въезда в Украину усилили контроль для своевременного выявления возможных случаев заболевания.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководства Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая, и мер, которые Минздрав принимает в связи с этим.