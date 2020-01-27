|Скорость ветра:
|1.4 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа.
Об этом он сообщил в воскресенье в Twitter, передает УНН.
— Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса, - отметил глава ВОЗ.
По его словам, в ВОЗ хотят укрепить парнество с Китаем в данном вопросе.
— Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки (пневмонии нового типа - прим.), - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что США, Япония и Франция объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа.
Об этом он сообщил в воскресенье в Twitter, передает УНН.
— Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса, - отметил глава ВОЗ.
По его словам, в ВОЗ хотят укрепить парнество с Китаем в данном вопросе.
— Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки (пневмонии нового типа - прим.), - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что США, Япония и Франция объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV.