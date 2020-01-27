Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа.

Об этом он сообщил в воскресенье в Twitter, передает УНН.

— Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса, - отметил глава ВОЗ.

По его словам, в ВОЗ хотят укрепить парнество с Китаем в данном вопросе.

— Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки (пневмонии нового типа - прим.), - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США, Япония и Франция объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV.