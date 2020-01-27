В Одессе в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах города на две недели вводится карантин.

Об этом сообщает Думская.

Такое решение приняли сегодня на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Карантин вводится со вторника, 28 января.

В департаменте образования и науки уточняют, что детские сады будут закрываться только в том случае, если заболеет больше 20% воспитанников. Пока что заболеваемость в них значительно ниже, чем в школах.

По словам главного специалиста отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства облуправления Госпродпотребслужбы Ольги Балановской, эпидситуация в городе значительно ухудшилась. В частности, с прошлой недели уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидпорог. 75% заболевших – дети.

Она добавила, что сейчас в Одессе циркулирует вирус гриппа АH1N1 и вирусы негриппозной этиологии, в частности парагриппа.

Что касается коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в КНР, то в Украине его не фиксировали, говорит начальник отдела материнства и детства департамента здоравоохранения горсовета Анна Лунева.

Тем не менее она рекомендовала горожанам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в особенности рынка «Седьмой километр», и от поездок в Китай.

По словам Анны Луневой, стационары одесских больниц принимают по 35-40 больных ежедневно, и в настоящий момент все больничные койки заняты. В связи с превышением эпидпорога детские и взрослые поликлиники перешли на семидневный график работы – по выходным в них принимают дежурные врачи.

Ранее сообщалось, что в Одессе при самом благоприятном раскладе работы по поднятию либо демонтажу танкера Delfi, который затонул на пляже «Дельфин», займут практически весь курортный сезон.